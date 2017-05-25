Россия над Крымом нарушает нормы авиабезопасности – военный эксперт

За последние два года Россия как минимум 20 раз нарушала международные договоры о воздушной безопасности над Европейским континентом и, в том числе, в небе над аннексированным Крымом. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

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«Случаи нарушения воздушного пространства и различных полетов с нарушением вообще международных норм просто переместились с Европейского континента, его воздушных границ, сюда, в Крым. За 2015-2016 годы было более 20 перехватов российских самолетов, нарушивших воздушное пространство или осуществлявших опасное сближение даже с пассажирскими самолетами. На сегодняшний день это единственное место осталось, где Россия совершает такие вот полеты», – сказал Жданов.

Американский Пентагон ранее сообщал, что российский военный самолет Су-30 опасно приблизился к наблюдательному самолету военно-морского флота США «Посейдон», когда тот находился в международном воздушном пространстве над Черным морем недалеко от Крыма.

Инцидент произошел 9 мая, за день до того, как глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, говорилось в сообщении Пентагона. Министерство обороны России заявило, что самолет Су-30 выполнил «приветственный маневр», после чего самолет наблюдения США изменил курс и улетел от российской границы. Самолеты провели взаимодействие примерно в 100 километрах к югу от Азовского моря, которое отделяет Россию от аннексированного Крыма.

Командование НАТО ранее заявляло о резком увеличении активности российских ВВС в нейтральных зонах, особенно после аннексии Крыма Россией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».