Крымских спасателей тренируют ликвидировать аварии на железной дороге

Крымских спасателей 25 мая привлекли к комплексной тренировке по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных аварийным розливом нефтепродуктов в акваторию, транспортными катастрофами (авариями) на железнодорожных переездах. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России в аннексированном Крыму.

Отмечается, что личный состав крымского подразделения МЧС России рано утром подняли по тревоге.

«Согласно легенде, на регулируемом железнодорожном переезде в городе Феодосия произошло столкновение товарного поезда с рейсовым автобусом «Ростов – Симферополь», что повлекло за собой условные человеческие жертвы. Также при аварии произошел сход железнодорожных цистерн с нефтепродуктами с последующей разгерметизацией и возгоранием на площади 1300 м2», – сказано в сообщении.

Отмечается, что тренировка пройдет в два этапа.

«Предполагается отработать организацию оповещения органов управления, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, оповещения и информирования населения об угрозе возникновения ЧС техногенного характера. Также особое внимание будет уделено выполнению первоочередных мероприятий по ликвидации последствий ЧС и спасению людей», – отметили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».