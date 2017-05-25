В ДТП в России погибли 5 граждан Украины – МИД

В результате аварии вблизи Великого Новгорода в России погибли пятеро граждан Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«По сообщению Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 25 мая вблизи города Великий Новгород. Минивэн с украинской регистрацией столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате столкновения погибли пятеро граждан Украины», – сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, консульство собирает подробную информацию о ДТП от соответствующих служб России.

Также Кирилич сообщил, что украинский консул готовится к выезду на место аварии.

Российское агентство «РИА Новости» ранее сообщило, что из-за аварии погибли, по предварительным данным, шесть граждан Украины.

В четверг, 25 мая, утром в 42 километрах от Великого Новгорода на автотрассе «М10» столкнулись грузовик и минивэн. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.