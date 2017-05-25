Крымчанин пытался провезти через админграницу устройство для прослушки – Госпогранслужба

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины вместе с правоохранительными структурами на админгранице с аннексированным Крымом обнаружили у крымчанина прибор для прослушивания и фиксации координат. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации со ссылкой на Госпогранслужбу.

«Вчера (24 мая – КР) с аннексированного полуострова на КПВВ «Чонгар» прибыл 34-летний житель Крыма. Во время досмотра вещей пешехода пограничники вместе с оперативниками Азово-Черноморского регионального управления и сотрудниками СБУ обнаружили специальное техническое средство для фиксации координат и осуществления прослушивания с сим-картой одного из мобильных операторов. Никаких разрешительных документов на устройство у украинца не было», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на крымчанина сотрудники СБУ составили протокол по статье 195-5 КУоАП «Незаконное хранение специальных технических средств негласного получения информации», а устройство в установленном порядке изъяли для проведения необходимых экспертиз.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».