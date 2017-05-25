Власти Ялты и Судака опубликовали генпланы городов только на украинском языке

Подконтрольные Кремлю власти Ялты и Судака предоставляют для ознакомления генеральные планы города только на украинском языке.

На сайте российского правительства Судака на генплане написано на украинском языке «Автономна республіка Крим. Генеральний план – основне креслення».

Все подписи на генплане Ялты также предоставлены на украинском языке.

Генеральные планы городов на русском и крымскотатарском языке на сайте отсутствуют.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».