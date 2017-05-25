Первых севастопольских призывников отправили служить в Россию

В Севастополе впервые после аннексии Крыма состоялась торжественная отправка призывников для похождения военной службы за пределами полуострова в соседнюю Россию. Об этом сообщает «РИА Крым» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота России, капитана I ранга Вячеслава Трухачева.

Сообщается, что торжественное построение первой группы из 30 севастопольских призывников состоялось возле Вечного огня на площади имени адмирала Павла Нахимова.

«Большая часть из них будет проходить службу в частях воздушно-десантных войск. С напутственным словом к молодым людям обратился заместитель командующего Черноморским флотом по работе с личным составом контр-адмирал Юрий Ореховский, военный комиссар Севастополя полковник Алексей Астахов, представители органов местного самоуправления и общественных организаций, родители», – рассказал Трухачев.

После завершения митинга призывники впервые прошли в едином строю у Мемориала.

Раньше сообщалось, что в ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан.