Грицак: СБУ разрабатывает механизм блокировки российских сайтов

Служба безопасности Украины разрабатывает механизм блокировки российских сайтов. Об этом заявил глава ведомства Василий Грицак.

«Механизм блокировки контента (российских сайтов – КР) разрабатывается в соответствии с необходимыми поручениями», – сказал он.

Грицак отметил, что эти интернет-ресурсы «российская пропагандистская машина» использует для воздействия на сознание граждан.

15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. Это решение касается, в частности, сервиса «Яндекс», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», сайта Mail.Ru Group, антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. Зато в НАТО согласились с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.

В то же время председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что осуществление блокировки российских сайтов, попавших под санкции, украинскими провайдерами пока невозможно технически. По его словам, для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и значительные средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.



