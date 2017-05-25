Адвокат Алексей Ладин направил жалобу в подконтрольный Кремлю Севастопольский гарнизонный военный суд на отказ российского Следственного комитета возбуждать дело по факту пыток по отношению к его подзащитному Андрею Захтею.

«Это стандартный формальный отказ Следкома, поэтому мы обжалуем решение в суде. В порядке статьи 125 УПК России она уже направлена в Севастопольский гарнизонный военный суд. После поступления жалобы к судье по закону он должен рассмотреть эту жалобу в течение пяти суток», – сообщил в комментарии Крым.Реалии Ладин.

Накануне, 24 мая, Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело о пытках украинца Евгения Панова, которого вместе с Андреем Захтеем обвиняются в подготовке «диверсий» на территории аннексированного Крыма.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты и посчитал продление срока содержания под стражей до 7 июня «крымскому диверсанту» Андрею Захтею обоснованным. Заседание 22 марта прошло в закрытом режиме, суд решил, что в материалах дела содержится государственная тайна.

В начале марта Андрей Захтей, задержанный по подозрению в организации диверсий в Крыму в 2016 году, заявил о желании выйти из российского гражданства.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.