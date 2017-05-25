«Почта России» выпустила марку с пейзажем Крыма

В соседней России выпустили марку, приуроченную к 175-летию со дня рождения художника Василия Верещагина, на которой изображены пейзажи Крыма. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба «Почты России».

«24 мая в обращение вышел почтовый блок, посвященный выдающемуся русскому живописцу, литератору, одному из крупнейших художников-баталистов Василию Верещагину (1842-1904). Изданный тиражом 60 тысяч экземпляров, поступит в отделения Почты России. На почтовой марке изображена картина Верещагина «Мыс Фиолент вблизи Севастополя» (1897), на полях почтового блока – портрет художника», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Верещагин был путешественником, побывал в Индии, Европе, Америке и на Кубе. Принимал участие в военных действиях в Средней Азии, на Балканах, в Японии и «это нашло непосредственное воплощение в его картинах».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».