Туск о встрече с Трампом: у нас общее мнение по конфликту в Украине, но не по России

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявляет, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом у него сложилось впечатление, что в вопросе отношений с Москвой стороны не придерживаются одинаковых позиций, но имеют общее мнение относительно конфликта в Украине.

«Я не уверен на сто процентов, что мы – господин президент и я – имеем одинаковую позицию и восприятие России. В то же время, в вопросе украинского конфликта, получается, что мы держим одинаковую линию», – сказал он.

Председатель Европейского совета сообщил, что с главой Белого дома у него были консультации по безопасности, климату и торговым отношениям.

«Впечатление такое, что мы пришли к согласию по большинству вопросов. Прежде всего, в борьбе с терроризмом, в сфере климата и коммерции вопрос еще остаются», – добавил Туск.

Трамп во время предвыборной кампании выступал с заявлениями о возможности признать захват Россией украинского Крыма и отменить санкции. Он и сейчас говорит о необходимости улучшать отношения с Россией. При этом в настоящее время в Администрации президента США отмечают, что отмена большей части санкций возможна только после выполнения Россией своих обязательств по Минскими договоренностям, а отмена остальных «крымских» санкций – после деоккупации украинского полуострова.