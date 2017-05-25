Российские власти Симферополя заявляют о составлении более 210 административных протоколов на иностранных граждан и выдворении за пределы России 20 иностранцев. Большинство из них – это граждане Узбекистана и других республик Средней Азии, которые незаконно торговали в округе. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации крымской столицы.

«Работа по пресечению стихийной торговли службами муниципального контроля проводится ежедневно, в отношении особо злостных нарушителей, граждан других государств, которые ведут себя агрессивно и игнорируют исполнение законов страны пребывания, материалы направляются во все уполномоченные оперативные службы для решения вопроса о выдворении», – заявил подконтрольный Кремлю начальник департамента административно-технического контроля Симферополя Юрий Бравников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».