Суд в Киеве отпустил под личное обязательство экс-главу налоговой Крыма

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для экс-главы налоговой Крыма Константина Циркуна, который подозревается в коррупции. Об этом 25 мая сообщает «Укринформ».

Сообщается, что суд обязал Циркуна сдать загранпаспорт, а также по требованию являться к следователю.

В ходе судебного заседания прокурор ходатайствовал избрать для Циркуна меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 31 миллион гривен.

Константин Циркун с 2011 года работал в должности заместителя Председателя Государственной налоговой администрации в АР Крым в Симферополе, с января 2012 – главой ведомства. В сентябре 2013 года был уволен в связи с реорганизацией и сокращением штатной численности.

24 мая главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков сообщили о задержании 23 бывших региональных руководителей Министерства доходов и сборов и налоговых инспекций. Их подозревают по статьям «участие в преступной организации», «злоупотребление служебным положением» в деле о налоговых площадках, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, заявили силовики.

По данным следствия, задержанным инкриминируют причинение государству ущерба в размере около 97 миллиардов гривен.