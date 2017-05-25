Страны ОПЕК договорились продлить договор о сокращении нефтедобычи

Страны-участницы ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до марта следующего года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Продление действия договора также согласовали страны, не входящие в ОПЕК, в том числе и Россия. Добычу нефти впервые за почти десять лет было решено сократить в ноябре прошлого года. Переговоры на эту тему велись предыдущие два года.

Договоренность также предполагает, что страны-участницы ОПЕК сократят нефтедобычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Государства, не входящие в объединение, сократят объемы добываемой нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.

Международная организация ОПЕК создана для контроля квот добычи на нефть для стран-экспортеров. Страны-члены ОПЕК, среди которых Саудовская Аравия, Катар и Иран, контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. Россия не входит в организацию, но является постоянным наблюдателем.