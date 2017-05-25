Допрошенные по «делу Чийгоза» свидетели подтвердили мирные действия обвиняемого – Полозов

На очередном заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по «делу Чийгоза» 25 мая продолжился допрос свидетелей защиты. До обеда суд успел допросить двоих свидетелей, оба подтвердили, что действия Ахтема Чийгоза на митинге 26 февраля 2014 года были мирными. Об этом в перерыве между заседание рассказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Свидетель показал, что он находился значительное количество времени в течение дня рядом с Ахтемом Чийгозом. Он не видел, чтобы Ахтем Чийгоз призывал к каким-либо незаконным действиям, насильственным действиям, чтобы он говорил: «Бей!», «Дави!» Кроме того, он не видел, чтобы Ахтем Чийгоз собирал людей, давал им какие-либо указания и чтобы эти люди передавали потом эти указания дальше среди митингующих», – отметил Полозов.

По словам этого свидетеля, он видел, как пророссийские активисты применяли слезоточивый газ после того, как правоохранители покинули внутренний двор Верховной Рады Крыма и началась давка.

Второй допрошенный 25 мая свидетель защиты добавил, что милиционеры не реагировали на провокационные действия пророссийских митингующих, при этом в поведении Ахтема Чийгоза не было агрессии.

«Он показал, что он видел Ахтема Чийгоза, но не близко, издалека. Он не видел, чтобы Ахтем Чийгоз призывал к каким-то действиям агрессивного или насильственного характера. Наоборот, он успокаивал людей, поднимал руки вверх и махал им, призывая успокоится и отойти», – отметил Полозов.

Допрос свидетелей должен продолжиться после обеденного перерыва.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

