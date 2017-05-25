В СНБО заявляют, что не рассматривали вопрос пассажирских перевозок с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины не рассматривал вопрос о прекращении пассажирских перевозок между Украиной и Россией, сообщили Радіо Свобода в пресс-службе СНБО.

«На заседании СНБО вопрос пассажирских перевозок между Украиной и Россией не рассматривался... пока такого вопроса не вносилось», – заявили в пресс-службе СНБО.

25 мая российское издание «Коммерсант» заявило, что правительство Украины планирует прекратить пассажирское перевозки между Украиной и Россией с 1 июля 2017 года.

Пресс-служба «Укрзализныци» заявила, что компания пока не принимала никаких решений по этому поводу.