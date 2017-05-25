В России задержали 4 предполагаемых членов «Исламского государства»

Власти России заявляют о задержании четырех человек по подозрению в том, что они были членами экстремистской группировки «Исламское государство» и планировали нападение на транспортную систему Москвы.

Как заявила 25 мая Федеральная служба безопасности России, задержанные, среди которых граждане России и неназванных стран Центральной Азии, получали инструкции из Сирии.

По сообщению, во время обысков дома у задержанных нашли лабораторию по производству взрывчатки, самодельное взрывное устройство, готовое к использованию, детали другого взрывного устройства, автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты и экстремистскую литературу.

ФСБ также сообщила, что подозреваемые планировали поехать в Сирию после нападения. О сроках или вероятной цели нападения не сообщается.

Проверить заявление ФСБ пока невозможно.

В начале апреля произошел взрыв в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 16 человек. По данным следствия, взрыв совершил смертник, 22-летний гражданин России, этнический узбек, родившийся в Кыргызстане.

В связи с этим нападением в Москве и Петербурге арестовали 10 человек с корнями в Центральной Азии.