В Украине предлагают обеспечить денежными компенсациями семьи крымских политзаключенных

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины представило проект закона Украины «О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи».

Такую инициативу 25 мая обсудили представители министерства, законодатели и общественные организации в Киеве, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В частности, проект закона предполагает ежемесячную выплату семьям политзаключенных крымчан в размере двух минимальных заработных плат (6 тысяч 400 гривен) и ряд социальных льгот.

«Для того, чтобы показать, что государство не равнодушно к тем людям, которые ведут борьбу за государство на территории, оккупированной Российской Федерацией. Государство должно помочь тем людям и их семьям путем предоставления социальных льгот и материальной помощи. Привязывались к действующим законам, которые регулируют предоставление помощи, например, семьям героев Небесной сотни, участникам антитеррористической операции и так далее», – озвучил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Проектом закона предусмотрена выдача финансовой поддержки по месту жительства семьи, на материковой части Украины или, возможно, уполномоченному представителю.

«Это очень важно, поскольку у человека, который попадает в места лишения свободы, первая мысль и заботы: «что будет с моими родными». Это я по своей практике знаю. Особенно это касается семей, где арестован единственный кормилец», – сказал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

В целом представители ряда правозащитных организаций, которые присутствовали на презентации, поприветствовали государственную инициативу, однако указали на ряд необходимых уточнений и доработок в тексте проекта.

Как заверили инициаторы, в ближайшее время будет создана группа экспертов для обсуждения вопроса, текст законопроекта размещен на сайте министерства, будет возможность вносить изменения и дополнять проект. Доработанный вариант законопроекта предположительно может быть принят осенью 2017 года, указал Джемилев.

Согласно проекту закона, понятие политзаключенного согласовывается с международными нормами права.

По информации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 66 детей на территории Крыма остались без внимания одного из родителей.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».