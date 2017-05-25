Власти Симферополя поручили доработать книгу, в которой вместо свастики изобразили российский флаг

Подконтрольные Кремлю власти Симферополя поручили доработать книгу «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!», где изображенную свастику на форме «нацистского» солдата изменили на цвета российского флага. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя.

«Учитывая выявленные в проекте недостатки, администрация города определила, что данное издание подлежит доработке, о чем был уведомлен исполнитель заказа. В настоящее время ведется претензионная работа в части понуждения исполнителя к надлежащему выполнению обязательств по предоставлению разработанного макета книги «Симферополь – Россия», – говорится в сообщении.

Перед этим крымский пророссийский активист Александр Талипов опубликовал в Фейсбуке фотографии книги «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!», где указал на замену свастики на российский флаг, а также указал на заказчика – подконтрольную Кремлю администрацию Симферополя.

«Мне стало известно, что по заказу администрации города Симферополя, за бюджетные средства, тиражом более 1000 экз. издана книга «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!». На картинке у фашистского офицера СС, вместо эмблемы немецких войск и свастики на рукаве изображен российский флаг. Вместо слова «фашист» написано «москаль», – написал он.

​24 мая депутат подконтрольного Кремлю симферопольского горсовета от российской партии КПРФ Степан Кискин написал открытое обращение на имя российского прокурора Крыма Олега Камшилова с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к «искажению исторических фактов в книге «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».