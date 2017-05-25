В Украине политзаключенными могут признать около 60 человек

В Украине в случае принятия законопроекта «О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи», политзаключенными могут признать около 60 украинцев.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

«Речь идет о чуть более 40 человек, которые в целом учитывались нами в министерстве, и 22 человека, которые сейчас пребывают (в заключении – КР)», – сказал он 25 мая во время обсуждения законопроекта в Киеве.

Кроме этого, проект закона предполагает ежемесячную выплату семьям политзаключенных крымчан в размере двух минимальных заработных плат (6 тысяч 400 гривен) и ряд социальных льгот. Предусмотрена выдача финансовой поддержки по месту жительства семьи, на материковой части Украины или, возможно, уполномоченному представителю.

Представители ряда правозащитных организаций поприветствовали государственную инициативу, однако указали на ряд необходимых уточнений и доработок в тексте проекта.

Как заверили инициаторы, в ближайшее время будет создана группа экспертов для обсуждения вопроса, текст законопроекта размещен на сайте министерства, будет возможность вносить изменения и дополнять проект. Доработанный вариант законопроекта предположительно может быть принят осенью 2017 года.

По информации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 66 детей на территории Крыма остались без внимания одного из родителей.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».