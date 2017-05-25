Психолого-лингвистическая экспертиза не обнаружила в комментарии крымского активиста Сулеймана Кадырова признаков сепаратизма. Об этом 25 мая в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Джемиль Темишев.

«Эксперт дал однозначный ответ о том, что в данном комментарии не имеется призывов, направленных на разжигание межнациональной розни и нарушение территориальной целостности России. Вместе с тем, в данном комментарии содержатся признаки одобрения того видео, которое было выложено на странице Сулеймана Кадырова», – отметил Темишев.

По информации адвоката, следователь ФСБ назначил Кадырову судебную психиатрическую экспертизу.

«Мы соберемся с коллегами, проконсультируемся и выслушаем самого Сулеймана Кадырова. После этого совместного обсуждения мы примем принципиальное решение о возможности прохождения данной экспертизы», – добавил Темишев.

5 октября 2016 года российские силовики пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи Родионова на проведение осмотра в подозрении к призывам к непризнанию границ России и поддержке крымскотатарского формирования «Аскер».

3 апреля крымский активист и правозащитник Сулейман Кадыров заявил, что его внесли в список экстремистов. Также ему заблокировали банковскую карту с единственным источником дохода.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.