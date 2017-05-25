Аксенов хочет аннулировать право собственности, оформленное до аннексии Крыма

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов просит у правительства соседней России дать возможность признавать недействительными документы на земельные участки на полуострове, выданные до аннексии Крыма. Об этом 25 мая Аксенов написал в Фейсбуке.

«По моей инициативе были сформированы предложения, направленные Правительству России, которые дадут возможность признавать недействительными выданные государственными органами Украины документы, подтверждающие право собственности на участки в Крыму и в Севастополе или право их пользования», – написал он.

​Такую инициативу Аксенов пояснил необходимостью зачистки от незаконной застройки прибрежных зон и заповедников, территорий общего пользования, и расширением перспектив развития приморских регионов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».