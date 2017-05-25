Радио Крым.Реалии: Когда Украина введет визы для россиян?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают возможность введения визового режима между Украиной и Россией. Есть ли смысл введения визового режима с Россией? Какова вероятность принятия соответствующего закона в Верховной Раде Украины? Как визовый режим повлияет на дипломатические отношения между государствами?

Гости эфира – народный депутат Украины Игорь Гузь и генерал-лейтенант Украины, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Скипальский. Ведущий – Александр Голубов.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.