Джемилев: законопроект о выплатах политзаключенным – это и моральная поддержка

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что законопроект об оказании политзаключенным государственной социальной помощи имеет «большое моральное значение». Так государство не забывает о тех людях, которые находятся под гнетом российской аннексии, сказал Джемилев на презентации проекта 25 мая в Киеве.

«Что означает политические заключенные? В проекте говорится, что это те, кто борется за территориальную целостность, освобождение от оккупации. А на самом деле это не обязательно так, вот, например, арестовывают членов религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в России. Под видом «Хизб ут-Тахрир» арестовывают людей, чтобы нагнать страху, многочисленные обыски, допросы, вызовы», – напомнил о ситуации в Крыму Джемилев.

Он указал, что в данный момент в общей сложности насчитывается 46 крымских политзаключенных, из них 22 человека находятся под арестом.

Джемилев также указал, что серьезная поддержка со стороны украинского государства – это и льготы, среди которых предусмотрена компенсация за юридические услуги.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 25 мая представило проект закона Украины «О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи».

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».