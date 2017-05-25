Черныш: обеспечить политзаключенных выплатами – не проблема для бюджета

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш вынес свою оценку расходам из государственного бюджета по части обеспечения проекта закона Украины «О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи» в случае его окончательного принятия.

«Речь идет о 40 лицах в общем и 22 людях, которые пребывают сейчас, то есть это не большая сумма для государственного бюджета… Я не думаю, что это большая проблема для государственного бюджета – несколько десятков людей обеспечить материально в связи с тем, что они страдают от преследования и давления. Мое личное ощущение, что – это не проблема, уровень не высокий», – сказал Черныш.

В частности закон предполагает ежемесячную выплату семьям политзаключенных крымчан в размере двух минимальных заработных плат (6 тысяч 400 гривен).

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 25 мая представило проект закона Украины «О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи». Проект будет доработан с учетом замечаний экспертной группы, предположительно документ может быть зарегистрирован в Верховной Раде осенью 2017 года.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».