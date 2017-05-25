В России прокуратура проверит заявление представителя Transparency International о Поклонской

Генеральная прокуратура России намерена проверить высказывания заместителя директора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова об экс-прокуроре Крыма, а ныне депутате Госдумы России Наталье Поклонской.

Как заявили в прокуратуре, они намерены проверить обращение от депутата Василия Пискарева, который просит выяснить, не были ли слова Шуманова угрозами.

Ранее Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

После этого гендиректор российского отделения Transparency International Илья Шуманов заявил о намерении заняться расследованием деятельности Поклонской.