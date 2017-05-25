В России за репост оштрафовали координатора штаба Навального

В России суд оштрафовал на 1500 рублей (27 долларов) координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в республике Чувашии Семена Кочкина, признав его виновным в распространении экстремистских материалов.

Адвокат Кочкина Алексей Глухов сообщил, что дело касалось репоста ролика, который Кочкин сделал в соцсети в 2015 году. На видео на заднем плане было видно флаг группировки «Исламское государство», которая запрещена в России.

Кочкин сказал, что он имел опасения по поводу возможного заключения, поскольку статья, по которой его обвиняли, предусматривает до 15 дней ареста.

Правозащитники заявляют, что власти России использует законодательство, направленное на борьбу с экстремизмом, для преследования критиков Кремля.