Нардеп: визовый режим с Россией не повлияет на крымчан

При отмене безвизового режима между Украиной и Россией жители аннексированного Крыма смогут беспрепятственно попасть на территорию материка по украинским паспортам. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил народный депутат Украины Игорь Гузь.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F324462362&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Собственники украинских паспортов, граждане Украины как с территории Донбасса, так и с территории Крыма, безо всяких препятствий могут попасть на материковую Украину по украинскому паспорту. Что касается граждан России, то им придется оформлять визы, как делали украинцы на протяжении десятков лет, чтобы поехать, например, в Польшу. Здесь нет ничего сложного, я не знаю, какие будут определены механизмы по получению этой визы, но гражданин России, когда въезжает или влетает со стороны Калининграда, Москвы, Курска или другой территории, обязан иметь визу», – подчеркнул Гузь.

Визовый режим с Россией снова стал темой обсуждения для украинских политиков. Прошлой осенью Верховная Рада Украины так и не вынесла этот законопроект на голосование. 21 мая первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук сообщил: в парламенте сейчас оценивают возможное количество голосов депутатов, которые проголосуют за введение виз с Россией.

На следующий день, 22 мая, спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что для введения визового режима с Россией необходимо подготовить документацию, а именно, провести политические консультации и согласовать законопроект со всеми фракциями.

В Кремле возможное введение Киевом визового режима прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что это, в первую очередь, ударит по украинским гражданам.

Песков добавил, что Россия пока не решила, как будет реагировать в случае введения Украиной виз для россиян.