США: комитет Сената поддержал законопроект по новым санкциям против Ирана

Комитет США одобрил законопроект, который дает возможность администрации президента Дональда Трампа ввести новые санкции против Ирана из-за испытания баллистических ракет, поддержки исламистских группировок и нарушения прав человека.

25 мая законодатели сенатского комитета поддержали этот документ. Теперь его должен одобрить весь Сенат.

Противники законопроекта заявляют, что он подрывает договоренности, заключенные в 2015 году между Тегераном и мировыми лидерами, согласно которым Иран должен сократить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций.

Во время выступления 22 мая в Иерусалиме президент США Дональд Трамп назвал договоренности с Ираном «ужасными» и заявил, что Тегеран должен прекратить поддержку «террористов и боевиков».