Туристические фирмы Севастополя жалуются на убытки из-за холодной погоды

Коммерческие структуры и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере туризма в Севастополе, терпят убытки из-за отсутствия российских туристов в городе, что связано с холодной и дождливой погодой в мае.

Об этом Крым.Реалии сообщили сотрудники местных туристических фирм, что организовывают экскурсии по Севастополю.

По их словам, после поспешного официального открытия туристического сезона 1 мая, в городе многократно шли обильные дожди и наблюдалось снижение температуры воздуха на несколько градусов по сравнению со средними климатическими данными для Севастополя.

Сотрудники также утверждают, что на апрельских туристических ярмарках, организованных российской администрацией Севастополя, турфирмы отдали много средств за права легально работать в центре города, однако вложенные деньги «зависли», и в течение мая прибыли не наблюдалось.

Подконтрольный Кремлю министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий ранее заявлял, что на майские праздники полуостров посетили около 162 тысяч туристов, что якобы на 30 тысяч больше, чем в прошлом.

В подконтрольном Москве Минкурортов Крыма утверждали, что в первые дни майских праздников Крым посетили 11 тысяч украинцев. Особый наплыв пришелся на 29-30 апреля, заявили в управлении ФСБ России в аннексированном Крыму.

В украинской Госпогранслужбе эти данные категорически отрицают. По словам спикера ведомства Олега Слободяна, поток на аннексированный полуостров со стороны материка не увеличивается, а наоборот спадает. Слободян подчеркнул: на майские праздники очереди на админгранице искусственно создавались российскими силовиками «для картинки».