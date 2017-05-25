Сенат Нидерландов 30 мая должен поддержать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС – Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прогнозирует, что 30 мая сенат (верхняя палата парламента) поддержит Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, после чего правительство сможет ратифицировать этот документ.

«Мой прогноз, что сенат поддержит это на следующей неделе. После чего нидерландское правительство сможет ратифицировать Соглашение об ассоциации. Это должно произойти на следующей неделе, во вторник. Мы имели хорошие дебаты по этому в минувший вторник (23 мая – КР), поэтому теперь можем проголосовать и ратифицировать его. Это очень положительно для ЕС, для Украины, а также для России, потому что это поможет стабилизировать ситуацию в регионе», – отметил Рютте в комментарии Радіо Свобода.

В феврале в Нидерландах нижняя палата парламента проголосовала за повторную ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Перед этим правительство Нидерландов подало соглашение с Украиной на повторную ратификацию вопреки результатам консультативного референдума после того, как на саммите ЕС в декабре 2016 года приняли символическое специальное официальное заявление, что вполне соответствует содержанию соглашения.

Нидерланды пока являются единственной страной в ЕС, что еще не осуществила ратификации этого соглашения. Эта ратификация уже была одобрена в Нидерландах на всех уровнях, но процесс остановился на самой последней, уже технической стадии – передачи на хранение в Брюссель ратификационных документов – после того, как эта сделка стала первым объектом вожделения евроскептиков воспользоваться новым законом Нидерландов о консультационных референдумах по уже принятым законам. В референдуме в апреле 2016 принял участие едва больший процент избирателей, чем минимальные 30%, необходимые для признания его действительным, но среди этих участников большинство было против ратификации: 61% процент участников референдума, в котором приняли участие более 32% избирателей, проголосовали против, таким образом судьбу соглашения решили менее 19,7% нидерландских избирателей.