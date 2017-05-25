Крымским школьникам презентовали книгу Константинова о «крымской весне»

В школах аннексированного Крыма в четверг, 25 мая, прошли последние звонки. На всех торжественных линейках приняли участие официальные представители органов российской муниципальной городской или районной власти.

Кроме озвучивания традиционного приветствия и послания от подконтрольных Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова и председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, гости от власти презентовали школам книгу «Пройти свой путь».

«Нашей школе подарили книгу «Пройти свой путь», коллеги говорят, что на линейках и в других школах представители от районной администрации презентовали учебным заведениям по книге», – сообщила Крым.Реалии педагог из Белогорского района.

В марте 2017 года Константинов сообщил о том, что написал книгу о событиях «крымской весны». Он уточнил, что на это у него ушел год. Также Константинов отметил, что произведение не претендует на достоверный политический или исторический анализ.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».