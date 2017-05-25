Россия: брата Навального перевели из одиночной камеры

В России осужденный на три с половиной года колонии по делу «Ив-Роше» Олег Навальный вышел из одиночной камеры, где провел полтора года. Об этом 25 мая сообщил его брат, российский политик Алексей Навальный.

В декабре 2014 года Алексея и Олега Навальных в России признали виновными в хищении в особо крупном размере средств компании «Ив Роше». Олег Навальный получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а Алексей был приговорен к 3,5 годам условного заключения.

В конце февраля Урицкий районный суд Орловской области отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении.