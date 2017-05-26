Радио Крым.Реалии: Свободная от экономики зона «Крым»

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о рекомендациях Верховной Рады отменить закон о свободной экономической зоне «Крым» и принять закон «О временной оккупации Россией территории Украины». Что будет с крымскими предприятиями в связи с отменой СЭЗ «Крым»? Как это отразиться на крымчанах, которые работают на предприятиях, принадлежащих украинским бизнесменам?

Об этом ведущий Максим Кошелев говорит с главой Крымского экспертного центра Алексеем Стародубовым, первым замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуфом Куркчи и экспертом Регионального центра прав человека Сергеем Зайцем.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.