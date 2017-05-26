США: федеральный суд поддержал блокировку визовых ограничений

В США федеральный апелляционный суд продлил блокировку запрета на въезд для граждан шести преимущественно мусульманских стран.

25 мая судья в Ричмонде (штат Вирджиния) оставил без изменений решение нижестоящей инстанции, что останавливает действие указов президента Дональда Трампа по визовым ограничениям.

Ранее в администрации Трампа заявляли, что будут обращаться в Верховный суд, если проиграют апелляцию.

Дональд Трамп, ссылаясь на необходимость защищать США от «иностранных террористов», подписал ряд указов об ограничениях на иммиграцию, принятие беженцев и даже просто на въезд в США гражданам ряда преимущественно мусульманских стран. Запрет не касается носителей других вер из этих же стран, в первую очередь это исключение действует по сирийских христианах.

Одним из этих указов мусульмане-граждане Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена на 90 дней теряют право въезда в США.

Эти решения вызвали резкую критику не только правозащитников и гражданских активистов, но и правительств стран-союзниц США в Европе.