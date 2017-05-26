Белый дом пересматривает санкции против России из-за агрессии в отношении Украины – советник Трампа

Белый дом пересматривает серию санкций, введенных против России командой Барка Обамы, но в нынешней администрации Дональда Трампа пока нет определенной позиции, поддерживать ли их. Об этом сказал 25 мая руководитель Экономического совета Белого дома Гэри Кон.

Советник Трампа по экономическим вопросам добавил, что, когда европейские лидеры на саммите НАТО в Брюсселе спросили президента США, планирует ли он продлевать санкции, введенные в 2014 году из-за, прежде всего, незаконной аннексии Россией Крыма, то его ответ был, что он еще не решил, что делать.

«Я думаю, что президент рассматривает это. Сейчас у нас нет позиции», – сказал Кон журналистам в президентском самолете по дороге на Сицилию, где 25 мая состоялся саммит «Группы семи». В то же время экономический советник Трампа отметил, что у президента США есть «много вариантов», которые он рассматривает в контексте темы санкций.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп не исключил снятия санкций с России, тогда как посол США в ООН Никки Хейли заявила, что новая администрация не отменит их, пока Москва не вернет Украине Крым.

Санкции были введены отдельно Соединенными Штатами и Европейским союзом в 2014 году и с тех пор неоднократно продлевались и расширялись.