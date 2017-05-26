В Вильнюсе проходит Форум свободной России

В Вильнюсе в пятницу, 26 мая, продолжится 3-й Форум свободной России, посвященный актуальным проблемам российской и международной политики, а также сценариям выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса. Крым.Реалии планируют вести прямую трансляцию с мероприятия.

Во второй день Форума планируют обсудить проблему информационной безопасности и холодной гражданской войны в России, системный кризис в стране, а также санкции, введенные после аннексии Крыма, а также террор российских спецслужб.

Для участия в Форуме зарегистрировались около 300 человек. Среди них – политики и публицисты, блогеры и журналисты, гражданские активисты и известные международные эксперты. Основатель Форума — Гарри Каспаров.

Форум свободной России — постоянно действующая площадка, одной из главных задач которой является формирование интеллектуальной альтернативы путинскому режиму, на базе которой возможно построение новой, европейской России.