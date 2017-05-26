В Киеве презентуют книгу об отношениях между украинскими казаками и крымскими татарами

В Крымском доме в Киеве 30 мая пройдет презентация книги украинского историка Тараса Чухлиба об украинско-крымскотатарских политических отношениях казацкой эпохи под названием «Казаки и татары. Украинский-крымские союзы 1500–1700-х годов». Об этом сообщает пресс-служба Таврической гуманитарной платформы.

«После оккупации Крыма государство-оккупант использует псевдоисторические аргументы для попыток закамуфлировать и оправдать свои противоправные действия, поэтому изучение с научных позиций прошлого Крымского полуострова приобрело особую актуальность», – считает Тарас Чухлиб.

На страницах монографии ученый, в частности, напоминает, что «братские отношения с Крымским царством играли важную роль в становлении и эволюции украинского государства в раннемодерную эпоху мировой истории» и «татарский фактор был приоритетным во внешней политике Гетманщины».

Книга стала итогом многолетней работы исследователя и рассчитана на научных работников, преподавателей, дипломатов и студентов.

Cреди приглашенных на мероприятие – глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, ученые Юрий Кочубей, Гульнара Бекирова, Ярослав Федорук, Ферхад Туранли и другие.

Презентацию организуют Таврическая гуманитарная платформа и Исламский культурный центр Киева.

Начало презентации назначено на 13:00.