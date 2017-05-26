Зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера проверяет ФБР, которое расследует связи между партнерами Трампа и Россией, сообщают СМИ 25 мая.

Интерес к Кушнеру был вызван его встречей в декабре с российским послом Сергеем Кисляком и Сергеем Горьковым, главой российского государственного «Внешэкономбанка», который находится под санкциями США с июля 2014 года, сообщают Washington Post и NBC News со ссылкой на анонимные источники.

Внимание ФБР к Кушнеру, который является старшим советником Трампа и женат на его дочери Иванке, не означает, что следователи подозревают его в совершении преступления или намерены его обвинить, сообщают СМИ.

Адвокат Джареда Кушнера Джейми Горелик сообщила, что ее клиент будет сотрудничать со следователями.

«Мистер Кушнер ранее добровольно вызвался поделиться с Конгрессом тем, что ему известно об этих встречах. Он сделает то же самое, если с ним свяжутся из-за любых других расследований», – сказала адвокат.

ФБР, несколько комитетов Конгресса и специальный советник, назначенный Министерством юстиции, исследуют заявления о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году и возможные связи между командой Трампа и Россией.

Кушнер – единственный действующий чиновник Белого дома, действия которого, как полагают, подробно анализируют.