Следить за охраной культурного наследия Севастополя будет чиновник из России

Чиновник из Липецкой области соседней России Михаил Рязанцев возглавил управление охраны объектов культурного наследия аннексированного Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя.

Сообщается, что Михаил Рязанцев работал заместителем руководителя Территориального управления федеральной службы по Липецкой области «Россвязьохранкультура», после чего его перевели в Управление культуры и искусства Липецкой области, где в течение 8 лет он занимал должность заместителя начальника управления.

Должность в Севастополе Рязанцев получил в рамках конкурса, добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».