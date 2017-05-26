На Cицилии начинается двухдневный саммит G7

В пятницу, 26 мая, на итальянском острове Сицилия начинается двухдневный саммит лидеров стран «Группы семи» США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Канады и Японии. Встреча будет проходить в курортном городе Таормина, и, как ожидается, будет посвящена сотрудничеству стран в сфере безопасности с учетом последней атаки в британском Манчестере, где погибли более 20 человек.

По словам неназванного высокопоставленного итальянского дипломата, президент США Дональд Трамп и другие лидеры G7 придерживаются схожих взглядов по многим вопросам, но Вашингтон остается на своих позициях по вопросам торговли и изменений климата. Государствам Евросоюза нужно четкое обещание от США «бороться со всеми формами протекционизма», сказал дипломат, добавив, что они активно пытаться убедить президента США в преимуществах свободной торговли.

«У нас будет очень здоровая дискуссия по вопросам торговли, и мы будем говорить о том, что является свободным и открытым способом торговли», – заявил 26 мая экономический советник Белого дома Гэри Кон.

Он также предположил, что будут «достаточно здоровые» переговоры о том, должен ли Вашингтон соблюдать обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением 2015 года.

Кон отметил, что Трамп, который назвал борьбу с глобальным потеплением «мистификацией», примет окончательное решение, когда вернется домой. Но подчеркнул, что экономическое развитие – тема первоочередная.

Европейские дипломаты ожидают, что их лидеры будут оказывать давление на Дональда Трампа в контексте выполнения Парижского соглашения по выбросам, которое всесторонне поддерживают на всем европейском континенте.

Приезд на Сицилию – последний пункт первой зарубежной поездки Трампа с момента вступления в должность президента США в январе. В рамках своего девятидневного тура Трамп посетил Саудовскую Аравию, Израиль и Палестинские территории, встретился с папой Франциском и провел переговоры с главами Европейского союза и военного альянса НАТО в Брюсселе.