Родственники украинских политзаключенных в России, правозащитники и активисты написали открытое обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом потребовать от президента России Владимира Путина на встрече 29 мая освободить политузников, а также усилить санкции против России «за преследование, незаконное содержание под стражей и пытки инакомыслящих на оккупированных территориях». Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. По ее словам, помочь передать обращение во Францию согласились народный депутат Украины Анна Гопко.

Она опубликовала копию письма в Фейсбуке.

«Олег Сенцов, Александр Кольченко, Ахтем Чийгоз, Руслан Зейтуллаев, Арсен Джеппаров, Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Алексей Стогний, Глеб Шаблий, Владимир Балух – это далеко не полный перечень тех, кто репрессирован в Крыму, подвергается издевательствам и пыткам, кому после многих месяцев пребывания под стражей отказывают в независимой правозащите. О некоторых из них вообще ничего не известно, поскольку к ним не допускают независимых адвокатов», – сказано в обращении.

Авторы письма также обратили внимание на преследование журналиста Николая Семены и одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова.

«Атмосфера террора и запугивания царит сегодня на Крымском полуострове. Перейдя к преследованию представителей экспертного сообщества, журналистов, активистов, лидеров коренного народа крымских татар, Россия еще раз подтвердила свою репрессивную сущность, пренебрежение правами и свободами человека, дискриминацию и преследование несогласных с оккупацией», – говорится в документе.

Встреча президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэлем Макроном должна состояться 29 мая.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».