Крымскому адвоката Эмилю Курбединову 26 мая в столице Ирландии Дублине вручили премию Front Line Defenders для правозащитников, находящихся в опасности. Об этом сообщают на сайте организации Front Line Defenders.

«Эта награда – достижение для всех правозащитников в Крыму, которые встали на защиту прав своих соотечественников», – сказал Курбединов на церемонии награждения.

Правозащитник добавил: «Мы не знаем, что будет завтра, но мы знаем одно: мы должны продолжать мирно бороться за свои права».

Ежегодная премия Front Line Defenders вручается, чтобы поощрить правозащитников, которые, рискуя собственной жизнью, внесли значимый вклад в защиту и продвижение прав своих сообществ.

В 2017 году члены жюри выбрали 5 финалистов из числа 142 номинантов из 56 стран; в финал попали правозащитники Украины, Никарагуа, Вьетнама, Южной Африки и Кувейта.

С момента оккупации Крыма Российской Федерацией Эмиль Курбединов защищает представителей преследуемого меньшинства крымских татар, активистов гражданского общества и журналистов. Он также реагирует на экстренные вызовы и документирует нарушения прав человека в ходе рейдов и обысков в домах у активистов. В январе 2017 года задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. Районный суд признал его виновным в «пропаганде экстремистских организаций» и приговорил к десяти дням заключения.



