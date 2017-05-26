Парубий подписал закон о языковых квотах на телевидении и о «георгиевской ленте»

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в пятницу, 26 мая, подписал закон о языковых квотах на телевидении и об административной ответственности за пропаганду «георгиевской ленты». Подписание документов состоялось в президиуме Верховной Рады, сразу после открытия заседания парламента.

Парубий сказал, что вопрос о языковых квотах является «вопросом национальной безопасности», а запрет на пропаганду «георгиевской ленты» оправдан из-за того, что ее носят «те, кто развязал войну против Украины».

Верховная Рада 16 мая одобрила законопроект, который предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение «георгиевской ленты» наказывается штрафом от 50 до 150 облагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 гривен). За повторные такие действия – штраф до 5100 гривен или административный арест до 15 суток. Накануне, 25 мая, депутаты от фракции «Оппозиционный блок» настаивали на отмене такого решения парламента, но Верховная Рада не поддержала соответствующий проект постановления.

23 мая Рада приняла законопроект, устанавливающий обязательную долю украиноязычного контента на общенациональных телеканалах в объеме 75%. Согласно закону, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00 . Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания уплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

«Оппозиционный блок» заявил, что намерен обратиться в Конституционный суд Украины из-за закона.