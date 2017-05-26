С 1 июня по 12 июля 2017 года через Керченскую паромную переправу будет запрещено провозить оружие. Запрет вводят в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба оператора переправы – ООО «Морская дирекция».

«В период с 1 июня по 12 июля 2017 года провоз/пронос гражданского и служебного оружия и патронов к нему через контрольно-пропускные пункты объектов транспортной инфраструктуры ООО «Морская дирекция» запрещен в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 года», – сказано в сообщении.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.