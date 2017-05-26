Награда Курбединова премией Front Line Defenders даст ему международное признание – адвокат

Награда крымского адвоката Эмиля Курбединова премией Front Line Defenders даст ему определенный иммунитет и мировое признание. Об этом 26 мая в комментарии Крым.Реалии заявил коллега Курбединова, крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Когда мировые организации, такие как Front Line Defenders, твою работу признают, это имеет огромное значение. Это значит, что мы действительно на правильном пути, занимаемся тем, что нужно. И конечно, это дает определенный иммунитет и мировое признание», – отметил Эдем Семедляев.

26 мая крымскому адвокату Эмилю Курбединову в Дублине вручили премию Front Line Defenders для правозащитников, находящихся в опасности.

«Эта награда – достижение для всех правозащитников в Крыму, которые встали на защиту прав своих соотечественников», – сказал Курбединов на церемонии награждения.

Ежегодная премия Front Line Defenders вручается, чтобы поощрить правозащитников, которые, рискуя собственной жизнью, внесли значимый вклад в защиту и продвижение прав своих сообществ.

В 2017 году члены жюри выбрали 5 финалистов из числа 142 номинантов из 56 стран; в финал попали правозащитники Украины, Никарагуа, Вьетнама, Южной Африки и Кувейта.

С момента аннексии Крыма Россией Эмиль Курбединов защищает представителей преследуемого меньшинства крымских татар, активистов гражданского общества и журналистов. Он также реагирует на экстренные вызовы и документирует нарушения прав человека в ходе рейдов и обысков в домах крымских активистов.

В январе 2017 года Курбединова задержали, когда он ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. Районный суд признал его виновным в «пропаганде экстремистских организаций» и приговорил к десяти дням ареста.