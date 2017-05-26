В ночь на 26 мая на трассу «Севастополь-Ялта» в районе смотровой площадки и поворота на урочище Ласпи обвалилась часть скалы. Массивный камень перекрыл полосу движения, сообщает севастопольский главк МЧС России.

Ночью спасатели проводили очистку трассы.

«Сотрудники МЧС организовали освещение места происшествия при помощи портативной световой башни. Также специалисты службы спасения до приезда оперативных служб вручную провели уборку мелких камней с проезжей части. После этого, погрузчик ГУПС «Севавтодор» убрал крупные камни с дороги», – говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.