Просьба режиссера Алексея Учителя проверить действия экс-прокурора аннексированного Крыма, а ныне – депутата Госдумы Натальи Поклонской не поступала в комиссию по этике Госдумы России. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Иванов.

Накануне, 25 мая, адвокат Константин Добрынин сообщил, что полиция по жалобе Поклонской начала проверку кинокомпании Учителя на налоговые преступления. Адвокат рассказал, что думская комиссия по этике уже месяц рассматривает жалобу Учителя на действия Поклонской. Сам режиссер призвал Госдуму вмешаться в ситуацию. По его словам, кинокомпания недавно прошла проверку государственного казначейства, которую тоже инициировала Поклонская.

После многократных жалоб Поклонской в Генпрокуратуру на еще не вышедший фильм Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, режиссер попросил комитет по этике Госдумы России проверить нарушения ею правил депутатской этики. В Госдуме при этом заявили, что Генпрокуратура отказалась проверять фильм по запросу Поклонской.