Сотрудники прокуратуры Молдовы задержали мэра Кишинева и нескольких других должностных лиц города по подозрению в коррупции.

Сообщается, что мэр Кишинева Дорин Киртоакэ и другие должностные лица, среди которых и его заместитель, были задержаны вечером 25 мая и доставлены в Национальный антикоррупционный центр Молдовы на 72 часа после того, как прокуратура провела многочасовой обыск в мэрии.

Прокуратура обвинений еще не выдвигала.

СМИ Молдовы сообщают, что аресты провели по обвинениям в нарушениях и в злоупотреблении властью во время строительства нескольких автостоянок в столице, а также других сделок.

Сам Киртоакэ свое задержание пока не комментирует.

38-летний Дорин Киртоакэ является мэром Кишинева с 2007 года, он же – заместитель председателя Либеральной партии Молдовы.

Эта политическая сила недавно начала кампанию по сбору подписей за референдум о прекращении полномочий пророссийского президента страны социалиста Игоря Додона, из-за действий, несовместимых с его кабинетом. Социалисты вместо этого начали кампанию против Киртоакэ.

Все 11 депутатов Либеральной партии отсутствуют сегодня на сессии парламента Молдовы.