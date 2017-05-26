Ремонт севастопольской трассы на Симферополь подорожал на полмиллиона долларов

На 30 миллионов рублей (около 530 тысяч долларов – КР) больше, нежели планировалось, придется потратить из севастопольского бюджета на ремонт обвалившегося участка трассы Севастополь – Симферополь. Об этом крымским журналистам рассказал подконтрольный Кремлю врио губернатора аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Сумма будет до 100 миллионов рублей на восстановление этого участка дороги», – цитирует Овсянникова «Крыминформ».

Овсянников уже сообщал, что на ремонт дороги выделили 70 миллионов рублей (около 1 миллиона 200 тысяч долларов – КР). При этом контракт с подрядной организацией был заключен на 25 миллионов рублей (440 тысяч долларов – КР).

Нынешний глава города заверил, что все необходимые средства будут выделены.

Российское руководство Севастополя уверено, что работы по восстановлению участка трассы должны быть завершены не позднее 25 июля, а все этапы работ проконтролирует проектировщик.

«При проведении работ у нас есть строгий надзор проектировщиков, которые предложили проектные решения, принятые минтрансом России. Соответственно – экспертиза сопровождает весь этап этой работы», – отметил Овсянников.

В начале марта на участке автодороги Севастополь–Симферополь активизировался оползень, через несколько дней на трассе образовался провал в 300 метров.