Около 200 мусульман Крыма готовятся отправиться в хадж – ДУМКС

Путевки в хадж в этом году уже заказали и оплатили около 200 мусульман аннексированного Крыма. Об этом в Москву доложил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов в ходе видеомоста, приуроченного к началу 27 мая священного месяца Рамадан, сообщает «РИА Крым».

«Духовное управление мусульман Крыма в этом году самостоятельно организовывает поездку в хадж. Мы как всегда сотрудничаем с хадж-оператором Совета муфтиев России «Муслим Тур». Сейчас мы принимаем обращения мусульман, которые желают совершить паломничество в святые места», – рассказал Исмаилов.

При этом говорить об окончательном количестве крымчан, которые отправятся в паломничество в этом году, по его словам, пока рано.

«Ранее для Крыма была озвучена квота в 500 мест. Но, думаю, что для мусульман Крыма ограничений в этом отношении не будет. Квоты, выделенные для мусульман России в целом, увеличены в этом году с 17 тысяч до 20,5 тысяч. Тем регионам, которые выйдут за рамки предварительно квоты, будут дополнительно выделены места из этого резерва», – отметил заммуфтия Крыма.

В 2016 году в хадж из Крыма отправились 370 человек.

Хадж является одним из пяти главных «столпов» ислама: каждый здоровый мусульманин должен осуществить это паломничество по крайней мере один раз в жизни.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. 19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият.